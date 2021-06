Theo Fresia, surfista de Búzios, vai para sua terceira temporada no Mundial de Surf - Maria Luisa Lima

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 16:59

Búzios - Theo Fresia, surfista, natural de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro é destaque no circuito mundial do Qualifying Series (QS) da WSL que volta a acontecer depois de um período parado por conta da Covid-19, e aos poucos, retoma suas atividades com novas etapas.

O QS é a primeira etapa para os surfistas entrarem no tão sonhado CT. Com a volta do circuito, um grande talento da Região dos Lagos, Theo Fresia, vai com tudo para a sua terceira temporada na competição, já com data marcada para dois eventos: 16 a 28 de junho, em Montañita e Salinas, ambas no Equador.

O surfista, que é natural de Búzios e possui vasta experiência no mundo do surf competição, acumulando mais de 100 finais ao longo da sua carreira e mais de 40 troféus e medalhas.



Theo conhece o QS muito bem, ficando entre os 150 do mundo em apenas duas temporadas disputando a competição. Nesse período, em 2018, Fresia fez uma final na etapa da África do Sul, no QS 1500, e – em 2019 – uma quartas-de-final no QS 3000, na Virginia, nos EUA, ficou com o 25° lugar em um grande evento de Portugal, alcançando o top 150 no primeiro semestre daquele ano.



Além de excelente competidor, Theo inovou o jeito de ensinar a surfar ao criar o “Aprenda a surfar online”. Com a pandemia, o surfista teve mais tempo para aprimorar a ideia e colocá-la em prática. O curso ensina toda a teoria antes da pessoa pegar a sua primeira onda, com vídeo-aulas que mostram o passo a passo antes de entrar na água.



O atleta conta com a sua própria escola de surf, conseguindo um bom número de aulas. Mas até chegar nesse patamar, foi muita luta. Theo pensava em dar aulas particulares para juntar dinheiro e voltar a competir. Mas com a chegada da pandemia, o surfista teve que parar os seus treinos para ajudar em casa e começou até a fazer alguns trabalhos como motoboy. E a partir daí teve que adiantar as aulas presenciais, que tomaram uma proporção muito grande por conta do grande trabalho como instrutor.



Com isso, Theo resolveu criar a empresa “Fresia Surf Class”, que conta com cinco instrutores, mais de 400 aulas mensais oferecidas e aplicativo próprio, onde os novos estudantes podem marcar as suas aulas com maior segurança e conforto.



Mas mesmo com o sucesso local, Theo necessita de patrocinadores e apoiadores para trilhar o seu caminho rumo ao CT. O competidor vai conseguir viajar e disputar mais um QS graças a dois patrocinadores da cidade de Búzios: o Bar Todo Meu e a imobiliária Espaço Reis Imóveis. Além dos dois principais, Fresia conta com mais apoiadores: Murilo Meira Surfboards, Superglass, Brazinco, Geribá Surf Shop, Maria Parafina e Fresia Surf Class.

Sobre Theo Fresia:



Theo começou a surfar com 8 anos de idade, na Praia de Geribá, em Búzios. Tudo aconteceu graças ao seu irmão, Yuri, que resolveu aprender a surfar em uma escolinha pública. Theo, que é o caçula, foi junto. Filho mais novo, ele sempre foi muito competitivo na disputa com os irmãos. E isso o ajudou a entrar nas competições de surf, aos 10 anos, começando no circuito municipal da cidade.



Depois que competiu pela primeira vez, o surfista começou a pesquisar os calendários dos campeonatos, foi ali que viu que era um “vício”. Sua família sempre apoiou, o que dá o maior gás para continuar a sua jornada no surf competição.