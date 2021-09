Prefeito de Búzios participa da abertura do evento "Diálogos Sustentáveis" da Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade - Prefeitura de Búzios

Prefeito de Búzios participa da abertura do evento "Diálogos Sustentáveis" da Secretaria Estadual do Ambiente e SustentabilidadePrefeitura de Búzios

Publicado 29/09/2021 13:15

Búzios - O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, participou nesta manhã (28) da abertura do evento “Diálogos Sustentáveis” organizado pela Secretaria Estadual do Ambiente E Sustentabilidade com apoio da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo no Hotel Rio Búzios.

O encontro reuniu representantes dos municípios participantes do ICMS Ecológico na forma de Consulta Pública, sobre o ICMS Ecológico, para concretização de avanços na agenda do desenvolvimento sustentável.

De acordo com Alexandre Martins, Búzios está sediando um encontro muito importante sobre sustentabilidade, Meio Ambiente e ICMS Verde.

“Ficamos em oitavo lugar no ranking anual do ICMS Ecológico desse ano. Cuidar do meio ambiente é um bom negocio e é isso que Búzios está fazendo”, afirmou o prefeito.

Segundo o secretário da Pasta, Evanildo Nascimento, esse debate é muito importante para a sociedade, onde pode-se promover ideias de crescimento e sustentabilidades para o município.

O evento com sede regional em Búzios, reuniu representantes dos municípios de Cabo Frio, Arraial do Cabo, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Araruama, Saq