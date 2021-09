Campanha de Vacinação Antirrábica realizada em Búzios tem adesão em massa - Prefeitura de Búzios

Publicado 29/09/2021 13:15

Búzios - A Secretaria de Saúde do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, através do Controle de Zoonoses realizaram no último sábado (25) a Campanha de Vacinação Antirrábica em várias UBS do município e osaldo foi bem positivo.

De acordo com informações, foram vacinados no balneário 5.344 animais domésticos, entre cães e gatos em todo a cidade. A vacinação transcorreu sem nenhum incidente grave.