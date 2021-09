Búzios participa do "Fórum Regional do Turismo Fluminense" - Prefeitura de Búzios

Publicado 29/09/2021 13:16

Búzios - A Prefeitura de Búzios, através de uma equipe da Secretaria de Turismo está participando nesta quarta-feira (29) do “Fórum Regional do Turismo Fluminense em Macaé, promovido pela Secretaria do Estado de Turismo (SETUR-RJ).

O evento faz parte do projeto Turismo RJ+Perto, e tem o objetivo de destacar as cidades da região Costa do Sol. O fórum reúne prefeituras, empresários e profissionais do setor num grande movimento para fortalecer todas as 12 regiões turísticas fluminenses.



Para o secretário de Turismo, Dom de Búzios, é de grande importância que o município participe dessas ações. “A cidade está retomando, por isso, precisamos divulgar mais nossas belezas naturais, nossa cultura e nossa história. É de grande importância que Búzios esteja presente em todas as ações voltadas ao turismo.”

O objetivo, agora, é destacar as belezas e valorizar, ainda mais, os atrativos de Armação dos Búzios, sempre tão procurada por turistas nacionais e estrangeiros. Além das praias deslumbrantes e da natureza privilegiada, a cidade encanta por sua história, cultura e gastronomia.



A Secretaria de Turismo de Búzios está representada pelo coordenador de eventos Marco Ewbank, a gerente de promoção turística Karla Souza, supervisor Max e o grupo Bonecas Negras.