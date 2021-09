Búzios realizará evento "A Arte de Envelhecer" para comemorar o Dia do Idoso - Prefeitura de Búzios

Publicado 29/09/2021 13:16

Búzios - A Secretaria da Mulher e do Idoso do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro realizará no próximo sábado (01) o evento “A Arte de Envelhecer”, com aulão de dança, apresentação de aula de pilates, aula de maquiagem para pele madura, palestra com personal stylist e sorteios, em homenagem ao Dia Nacional do Idoso, que no Brasil comemora-se dia 01 de outubro. O evento será das 13h as 17h na rua Camila nº 04, Porto Belo- Búzios.

Segundo informações, além de homenagear as pessoas idosas o evento tem objetivo de conscientizar a sociedade sobre as necessidades desse público.

De acordo com a secretária da Pasta, Daniele Guimarães, a data existe para que todos façam uma reflexão sobre a situação do idoso na sociedade, ou seja, sua realidade em questões ligadas não só a saúde, mas também a sua maneira de viver.