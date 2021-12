Estudantes da rede municipal de Búzios participam de atividade de educação ambiental relacionada ao Programa Bandeira Azul na Praia do Forno - Prefeitura de Búzios

Estudantes da rede municipal de Búzios participam de atividade de educação ambiental relacionada ao Programa Bandeira Azul na Praia do FornoPrefeitura de Búzios

Publicado 13/12/2021 14:27

Búzios - Nesta sexta-feira (10), através de parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia com a Secretaria Municipal do Ambiente, Pesca e Urbanismo de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, estudantes e professores da Escola E. M. Profª Eulina de Assis Marques participaram de atividade de educação ambiental relacionada ao Programa Bandeira Azul, na praia do Forno.

A ação educativa ambiental e urbanística foi ministrada pelo Coordenador Especial do Ambiente, Eduardo Rodrigues, e a pela arquiteta Rafaela Meirelles, com suporte da Guarda Municipal Ambiental. Um dos critérios exigidos peo Programa Bandeira Azul é a participação da comunidade escolar e locais nas atividades de educação ambiental.

A Bandeira Azul é um prêmio ecológico, concedido a praias, marinas e embarcações de turismo. Para se qualificar para a Bandeira Azul, uma série de critérios com foco em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente.