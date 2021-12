Búzios se prepara para o maior Réveillon da história e Prefeitura promete queima de fogos histórica - Imagem de internet

Búzios se prepara para o maior Réveillon da história e Prefeitura promete queima de fogos histórica Imagem de internet

Publicado 13/12/2021 14:27

Búzios - O município de Armação dos Búzios, destino turístico da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, registra a maior procura e ocupação na rede hoteleira do balneário desde 2018, segundo o 'Visit Búzios'.

A projeção, que tem como fonte o Búzios Convention & visitors bureau, aponta que em 2018 e 2019, Búzios registrou 84% de ocupação no réveillon, seguido de 73% em 2019 e 2020 e agora, 2021 para 2022, bate o recorde de 87%, números que podem aumentar de acordo com a proximidade das festas de fim de ano.

Esse número representa, o trabalho administrativo feito em Búzios através deste novo governo, e ainda, a realização dos grandes eventos, festas, o cuidado com a saúde do buziano no controle da pandemia do coronavírus, aliado a um planejamento econômico e financeiro, voltada para a retomada econômica do balneário, aponta Alexandre Martins, prefeito de Búzios.