Papai Noel de Búzios mora na Rasa Divulgação

Publicado 13/12/2021 14:27

Búzios - O papai noel está morando na Rasa, bairro do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Ele chegou neste final de semana, com a realização da primeira cantata de Natal do município e a abertura do 'Natal Luz'e já está 'morando' na Rasa. Tanto a cantata, quanto a chegada do papai noel supreendeu a todos e lotou a praça do Inefi. Era possível ver famílias inteiras curtindo e apreciando o coral, tirando fotos e vibrando com o sentimento natalino resgatado.