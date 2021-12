Creche Bárbara Wright, em Búzios, presenteia crianças em ação voluntária de Natal - Divulgação

Publicado 20/12/2021 15:22

Búzios - Um trabalho voluntário realizado pela Creche Bárbara Wright levou alegria e presentes para alunos da instituição e crianças dos bairros de Búzios. Ao todo foram arrecadados cerca de 700 brinquedos que, com a ajuda da Cruz Vermelha Brasileira Búzios, foram distribuídos na cidade.

A creche atende, atualmente, 37 crianças. Além dos brinquedos também foram doados, aos mais crescidinhos, 50 exemplares do livro infanto-juvenil “A Criança Debaixo do Guarda-Chuva”, do escritor e jornalista Victor Viana. A entrega aconteceu no dia 16 de dezembro.

A Creche apoiou este ano o Projeto Social Bonecas Negras com a compra de 100 bonecas sereias. Lindas! O projeto social tem como finalidade difundir a cultura Afro Brasileira e potencializar a geração de renda familiar através do artesanato local.

“O compromisso social é um dever, não um favor. Se envolver com sua comunidade é um princípio básico de cidadania e compreensão de que habitamos a mesma casa”, comenta Kiki Reis, voluntária da Creche e consultora em Turismo e Administração.

Sobre a Creche Bárbara Wright

Há 24 anos o projeto social realizado pela Creche Bárbara Wright está ativo em Búzios. Com a missão de oferecer um ensino de excelência de forma gratuita. A Creche foi a primeira unidade gratuita da região, atendendo, inicialmente, a 50 crianças. Em 2012 ela passou para a gestão da Cruzada do Menor e no início de 2018 a família, em conjunto com empresários locais, resgatou a gestão da Creche com a missão de garantir a sustentabilidade das atividades da instituição e impactar positivamente as famílias. Atualmente, a unidade atende 37 crianças e para manutenção do projeto realiza ações sociais, como o Bazar Beneficente. Ano que vem esperamos poder voltar com a organização da nossa animadíssima Festa Junina!