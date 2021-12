Saiba como está Búzios e o que muda com o novo decreto e as novas flexibilizações - Imagem de internet

Saiba como está Búzios e o que muda com o novo decreto e as novas flexibilizações

Publicado 20/12/2021 15:22

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, iniciou nesta quarta-feira (15) a Operação de Verão.Com a proximidade da chegada da alta temporada e o elevado número de visitantes que devem escolher o município para passar as férias, o prefeito Alexandre Martins (PL) deu início ao planejamento de ordenamento da cidade para o período.

Segundo a Prefeitura, os pontos críticos da cidade terão assistência redobradas. A operação ocorrerá durante todo o período da alta temporada. A força-tarefa das viaturas do setor Patrulha Maria da Penha, Romu, Guardas Mirins, Ambiental e Patrimonial, estará estruturada para atender e dar o suporte necessário às demandas ocorridas.

A Romu fará seu trabalho ostensivo com o apoio de mais de uma viatura, o setor de trânsito terá acréscimo de efetivo de pontos assistidos, a Guarda Mirim executará o trabalho com os instrutores, os Guardas Ambientais, também como parte integrante da secretaria de Segurança e Ordem Pública, terá um papel ainda mais importante na proteção do meio ambiente, a exemplo dos Guardas Patrimoniais e para atingir a total eficácia nos serviços, trabalharão em contato direto com a secretaria.

De acordo com Comandante da Guarda, Otávio Azevedo, o principal objetivo é que o período do verão ocorra dentro do planejamento traçadoe que a população e os visitantes contem com a segurança e proteção que a guarda oferece há 18 anos no município.