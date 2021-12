Eventos esportivos agitam final de semana em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 20/12/2021 15:22

Búzios - A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Lazer e do Esporte, agitou o final de semana em Búzios com vários eventos esportivos. No sábado (18) aconteceram as eliminatórias do evento Rei de Búzios (futevôlei), no qual três duplas se classificaram a para a final no domingo (19).

No domingo ocorreram as partidas de classificação e final do Master e a final do Open, onde nas disputas finais os atletas revezaram suas duplas e cada atleta foi buscando sua pontuação individual.

Leonardo Vicente de Souza Costa e João Pedro Barraza se destacaram e fizeram a maior pontuação, conquistando assim a coroa de Rei do Futevôlei, Búzios 2021.

No sábado (18) foram realizadas as finais da Escolinha de Futebol, com todos os seis núcleos dos bairros, numa disputa emocionante. O prefeito Alexandre Martins participou da entrega dos troféus e medalhas para os atletas. A expectativa era grande entre as crianças e jovens para disputarem as partidas finais.

No domingo (19) aconteceu a final da Copa Pantera, entre os times de futebol feminino Azul e Branco x Guerreiras, que disputaram uma partida acirrada, com o placar de empate de 0 a 0 no tempo regulamentar. Na disputa dos pênaltis o placar foi 4 a 2 para as meninas do time das guerreiras, as grandes campeãs da Copa Pantera 2021.