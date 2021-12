Alexandre Martins participa da abertura do Quarto Encontro para o Desenvolvimento Econômico Regional do Estado do Rio de Janeiro em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 20/12/2021 15:22

Búzios - O prefeito Alexandre Martins participou nesta quinta-feira (16) da abertura do 4º Encontro para o Desenvolvimento Econômico Regional do Estado do Rio de Janeiro, evento realizado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e promovido pela da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais – SEDEERI, no Hotel Atlântico.

O evento teve como objetivo promover um amplo debate sobre vocações, oportunidades e desafios, elaborar agendas estratégicas para o desenvolvimento das regiões do estado do Rio de Janeiro, além de realizar rodadas de negócio com apoio do Sebrae, Firjan, Sesc, Senac, Fecomércio e Conselho Regional dos Contadores (CRC).

O prefeito Alexandre Martins comentou que: “o sucesso de qualquer município, também está ligado ao sucesso do empresariado local. Eventos como este ajudam e auxiliam no desenvolvimento da cidade, principalmente para nós que somos do interior”.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Rodrigo Vianna “um dos objetivos do encontro é fortalecer a economia do interior do estado, o que estamos conseguindo em Búzios com o prefeito Alexandre Martins, o governador Cláudio Castro e o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah”, destacou o secretário.

A secretária do Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Búzios, Joice Costa também participou do evento e comentou:



“Quero agradecer ao Secretário estadual Vinícius Farah pelo encontro em nossa região e pela aula. Foi realmente motivador ouvir sobre casos de sucesso, como em Três Rios, na sua gestão. Só tenho a agradecer na certeza que colheremos bons frutos, resultantes dessa semente de união, comprometimento e paixão pelas políticas públicas”, disse Joice.