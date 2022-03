Mais de 120 atendimentos às mulheres vítimas de violência são realizados pela Secretaria da Mulher e do idoso em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 07/03/2022 15:22

Búzios - A Secretaria da Mulher e do Idoso do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro realizará na próxima terça-feira (08), uma ação em comemoração ao “Dia Internacional da Mulher”, na praça do INEFI, das 13h às 16h.



O evento tem apoio das secretarias de Lazer e do Esporte, Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Segurança e Ordem Pública e Saúde.

No local serão realizados:



- Corte de cabelo (Mulher e Criança);



- Aferição de pressão e glicose;



- Agendamento para documentos de Identificação e certidões com a presença do Detran;



- Isenção de taxa para retirada de certidões através da Fundação Leão XIII;



- Varal Solidário do Projeto Renascer da Secretaria da Mulher e do Idoso;



- Ceam e Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal;



- Cras e Creas;



- Balcão de Empregos com vagas destinadas as mulheres;



- Aulão de Ginástica em parceria com a Academia em Foco;



- Presença de Associações e Movimento de Mulheres;



- Cadastro de Idosos para o novo Centro de Convivência do Idoso.