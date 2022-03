Alexandre Martins, Prefeito de Búzios fala sobre a lista dos vacinados, Covid-19, Lockdown e os 100 dias de Governo - Imagem de internet

Alexandre Martins, Prefeito de Búzios fala sobre a lista dos vacinados, Covid-19, Lockdown e os 100 dias de GovernoImagem de internet

Publicado 07/03/2022 15:23

Búzios - O Prefeito do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, Alexandre Martins fará nesta quinta-feira (10) uma Coletiva de Imprensa junto com o vice-prefeito e secretário de Obras, Miguel Pereira, no Ferradura Resort, às 18h, para anunciar todos os projetos da gestão para 2022.

Segundo informações, na ocasião, será apresentado o calendário oficial unificado de eventos das Secretarias de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico e de Lazer e do Esportes. 'O balneário terá no mínimo, um grande evento por mês, além de vários festivais', afirma Alexandre Martins, chefe do executivo buziano.

Na coletiva também serão anunciadas as principais obras do município para 2022.