Polícia Civil de Cabo Frio prende três foragidos da Justiça - Letycia Rocha (RC24)

Publicado 09/03/2022 14:03

Agentes da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), na Região dos Lagos, prenderam três homens considerados foragidos da Justiça nesta terça-feira (8). As ações aconteceram com o apoio de policiais do Serviço Reservado da Polícia Militar (P2).

Por volta das 19h, Vinicius S.C. foi capturado na comunidade do Morubá. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas, expedido pela comarca do Rio de Janeiro.

Já às 20h, os policiais prenderam Paulo V.S.A. no condomínio Minha Casa Minha Vida, no bairro Jardim Esperança.

Logo em seguida, às 21h, Wellington B.D.S. foi capturado também no Minha Casa Minha Vida.

Contra ambos, haviam mandados de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado, oriundos da comarca cabo-friense.

Todos os acusados foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde permanecem à disposição da Justiça.