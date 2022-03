Serviço de odontologia gratuito é oferecido em todas as Unidade Básicas de Saúde de Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 17/03/2022 14:55

Búzios - A Secretaria de Saúde de Búzios, vem informar por meio da coordenação de Saúde Bucal sobre o agendamento diário de consulta odontológica em todas as Unidades Básicas de Saúde do município (UBS), das 8h às 17h. A Clínica da Família Olavo da Costa, as UBSs da Rasa e de Cem Braças funcionam com horários diferenciados das 7h às 19h, em decorrência da demanda e do programa Saúde Na Hora.

De acordo com o coordenador de Saúde Bucal, Anderson Andrade, nas UBS são realizados os procedimentos clínicos odontológicos. Uma vez o paciente passando por uma consulta odontológica com o dentista da unidade em que o cidadão é cadastrado, o Cirurgião Dentista fará uma avaliação para montagem de planto de tratamento, desta forma será possível identificar os procedimentos passíveis de tratamento na própria unidade ( restauração com resina, extração de dentes simples, aplicação tópica de flúor, limpeza, remoção de tártaro, início do tratamento de canal entre outros) assim como os procedimentos que necessitam de uma estrutura diferenciada realizando o encaminhamento para o Centro de Especialidades Odontológicas ( CEO).

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) conta com uma estrutura diferenciada e com profissionais especialistas, que somente atenderão os pacientes encaminhados da Unidade Básica de Saúde. A unidade conta com atendimento de Endodontista (Tratamento de Canal), Periodontista (tratamento de gengiva e estruturas de suporte dos dentes), Cirurgião Bucomaxilofacial (Sisos inclusos e cirurgias complexas), Cirurgião Estomatologista (Coleta de biópsia e tratamento de patologias).

A Secretaria de Saúde informa que até maio de 2021, as UBS’s só estavam atendendo emergências em decorrência da epidemia de COVID 19, de maio a dezembro a equipe voltou a agendar pacientes de maneira reduzida e desde janeiro de 2022, os atendimentos voltaram para a demanda.