Procon de Búzios se destaca na Região dos Lagos e autua agência da Caixa em Manguinhos e fecha mercado em Cem Braças - Procon de Búzios

Publicado 30/03/2022 12:21

Búzios - O Procon do município de Armação dos Búzios tem se destacado na Região dos Lagos do Rio com trabalhos de fiscalização e autuação de empresas na defesa dos direitos dos consumidores. Nesta semana, o Procon do balneário autuou uma agência da Caixa Econômica Federal e fechou um mercado na cidade.

O Procon de Búzios autuou nesta segunda-feira (28), a Agência da Caixa Econômica Federal, em Manguinhos, após denúncias realizadas por clientes enviados através de vídeos, sobre atendimento precário e longas filas.

De acordo com informações, após denúncia, a equipe do Procon realizou uma ação de fiscalização no local. Segundo a coordenadora do Órgão, Hanna Maia, gestantes, mães com crianças de colo em pé na fila e no calor, com vários assentos prioritários disponíveis dentro da agência, além de, apenas um caixa atendendo.

A equipe do Procon organizou as filas, colocou a maioria das pessoas sentadas e autuou a Agência por má prestação do Serviço de Atendimento ao Consumidor.

O Procon de Búzios realizou também na segunda-feira (28) uma ação de fiscalização no mercado de Cem Braças. No local foram encontrados vários alimentos vencidos e impróprios para o consumo, tipo frutas linguiças, bacon, leite estragado, entre outros.

De acordo com informações, a equipe do Procon apreendeu, 17,474kg de bacon; 26kg de mortadela; 49 pacotes de linguiça fina; 12 pacotes de linguiça calabresa e 11kg de carne passada.

Segunda a coordenadora do Procon, Hanna Maia, a situação estava muito crítica:” tivemos que interditar, pois, eram muitos produtos para descarte. Informei que só reabrirão, após, a retirada de tudo que foi solicitado, e a higienização completa do local.