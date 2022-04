Prêmio Funarj Búzios de Música ao Vivo com inscrições abertas - Imagem de divulgação

Publicado 02/04/2022 14:32

Búzios - As secretarias de Cultura e Patrimônio Histórico e Turismo de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, informa aos artistas locais que O 'Prêmio FUNARJ/Búzios de Música Ao Vivo' está com inscrição aberta.