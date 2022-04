Campanha de Vacinação contra Influenza em Búzios começa nesta segunda - Prefeitura de Búzios

Publicado 02/04/2022 14:33

Búzios - A Prefeitura do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio inicia, nesta segunda-feira (4), a Campanha de Vacinação contra Influenza, no município. A primeira etapa vai até 9 de abril e atenderá idosos de 80 anos ou mais, e trabalhadores da saúde. É muito importante a imunização contra Influenza, que é o vírus transmissor da gripe.

A vacinação ocorrerá em todas as unidades de saúde das 9h às 11h e das 14h às 16h. É preciso apresentar o cartão do SUS e a carteira de vacinação.

O município já dispõe 1.200 doses do imunizante, suficiente para o início da campanha, que seguirá o compasso de entrega do Governo do Estado.

O município informará com antecedência as informações referentes as demais etapas de vacinação.

Covid-19

A campanha contra o Influenza está ocorrendo paralela à de combate à Covid-19, a Vigilância Epidemiológica informa que não é impedimento para a realização das duas vacinas, não precisando mais tempo de espera entre uma e outra. Na verdade, é essencial que esteja em dia a vacinação de ambos os imunizantes.

Sarampo

No mesmo período, de 4 de abril a 3 de junho, também acontece a 8ª Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo 2022, que será destinada as crianças com seis meses a menores de cinco anos, e trabalhadores da Saúde.

Unidades de saúde de Búzios

• Clínica da Família Olavo da Costa (Vila Verde)

• Unidade Básica de Saúde Arpoador (Arpoador)

• Unidade Básica de Saúde Custodio Alves G.A. de Oliveira (Capão)

• Unidade Básica de Saúde da Brava Haroldo Francisco Ceravolo (Brava) –

• Unidade Básica de Saúde da Rasa Antonio Elesbão dos Santos (Rasa)

• UBS Lilson M de Souza (Cem Braça),

• UBS de José Gonçalves (José Gonçalves)

• UBS Benildo Motta (São José)

• UBS Deodorina Leite de Azevedo (Geribá)

• UBS Dr. Paulo Acherman (Ferradura)

• UBS Maria Rosa da Conceição Santiago (Baía Formosa)

• Policlínica Almerinda da Conceição Costa (Vila Verde)