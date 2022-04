"Búzios Beach Tennis Festival" faz show com o cantor e compositor Diogo Nogueira na Praia de Tucuns neste sábado - Prefeitura de Búzios

Publicado 02/04/2022 14:33

Búzios - O cantor e compositor Diogo Nogueira abrilhantará o evento “Búzios Beach Tennis Festival” neste sábado (02) na Praia de Tucuns, às 19h no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Diogo Nogueira é um dos principais nomes da nova geração do samba.



O show será realizado após o torneio de Beach Tennis, nas quadras montadas nas areias da praia de Tucuns, com apoio da Prefeitura de Búzios, por meio das secretarias de Turismo, do Lazer e de Esporte e da subsecretaria de Eventos.

Segue a Programação e categoria do torneio:



Sábado



8h



– C Masculino e Feminino



– D Masculino e Feminino



– 50 + Masculino e feminino



10h



– A Masculino e Feminino



– B Masculino e Feminino



12h



40+ Masculino e Feminino



60 + Masculino e Feminino



Domingo



8h



– A Mista



– B Mista



– C Mista



– D Mista



10h



– 40+ Mista



– 50+ Mista



– 60+ Mista