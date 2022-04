Prefeito e vice-prefeito de Búzios fazem vistorias técnicas nas Escolas Municipais José Bento e Eliete Mureb - Prefeitura de Búzios

Prefeito e vice-prefeito de Búzios fazem vistorias técnicas nas Escolas Municipais José Bento e Eliete MurebPrefeitura de Búzios

Publicado 05/04/2022 14:04

Búzios - O prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, Alexandre Martins e o vice-prefeito e secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira, estiveram nesta sexta-feira (01) realizando uma vistoria técnica nas Escolas José Bento Ribeiro Dantas, em Manguinhos e Eliete Mureb, em José Gonçalves.

A vistoria teve como objetivo verificar detalhes do que precisar ser melhorado nas unidades e faz parte das vistorias e ações de fiscalização do Prefeito, Vice e do governo buziano.



Assim como foi feito na Escola Municipal Nicomedes, também queremos realizar em outras unidades. É necessário que nossos alunos tenham ambientes confortáveis e seguros ao adentrarem nas escolas”.