Búzios fará mais de 10 festivais artísticos com destaque para 50 artistas locais

Publicado 02/04/2022 15:02 | Atualizado 02/04/2022 15:05

Búzios - Após o sucesso do lançamento do calendário de eventos de 2022 e o pacotão de obras, o município de Búzios, a cidade mais badalada do Brasil, vai realizar mais de 10 festivais artísticos locais, onde a prioridade, segundo o Secretário de Cultura do balneário, Luiz Romano disse ao Dia, com exclusividade, é incentivar a cultura local envolvendo e dando vez, e destaque, aos artistas locais.

Esse é o primeiro ano de grandes festivais realizados em Búzios, que é conhecido como o balneário mais famoso do Brasil e reduto cosmopolita da arte: 'Serão cerca de 50 artistas locais que terão espaço garantido nos mais de 10 festivais que vamos realizar em Búzios, fomentando a arte, a cultura e a valorização do artista de nossa terra', afirmou ao Dia, Luiz Romano, Secretário de Cultura e Patrimônio Histórico.

Ainda segundo informações, um cadastro está sendo elaborado pela Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico com os artistas moradores de Armação dos Búzios.