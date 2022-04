Operação para coibir desmatamento e crescimento desordenado em São José é realizada em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 04/04/2022 13:48

Búzios - Uma operação no Loteamento Águas Claras no bairro de São José no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio foi realizada para coibir o desmatamento e crescimento desordenado do local neste último domingo (03) pela Prefeitura de Búzios e pela Secretaria Municipal do Ambiente, Pesca e Urbanismo.

Segundo informações e denúncias recebidas, uma área dentro do loteamento Águas Claras estava sendo cercada e parcelada sem a devida autorização dos órgãos competentes, com objetivo de disponibilizar mais terrenos para a venda.

Ainda de acordo com informações, na operação, os dois homens que estavam promovendo o cercamento foram autuados e mourões e rolos de arames foram apreendidos.

A SEAPUR tem realizado ações nas entradas dos bairros com placas informativas orientando os interessados em adquirir terrenos ou construir a buscar informações na Prefeitura. Participaram da operação as equipes da Romu, Guarda Municipal Ambiental e Fiscalização Ambiental.