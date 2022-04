Diogo Nogueira anima o público numa noite mágica em Búzios - Divulgação

Publicado 04/04/2022 14:50

Búzios - O bairro de Tucuns em Búzios, a cidade mais badalada do Brasil, deu um show a parte no último sábado numa noite de muita emoção e musicalidade com o cantor Diogo Nogueira nos palcos do 'Búzios Beach Tennis Festival'.

O show do cantor que é uma das referências da nova geração do samba nacional começou por volta das 19 horas e 30 minutos e acabou por volta das 21 horas, embalando uma noite mágica aos inúmeros presentes que curtiram ao som do Diogo Nogueira.

'O Diogo é maravilhoso, canta muito e uma simpatia. Búzios está dando um show com esses eventos de excelente qualidade, e o melhor, um evento para a família e gratuito. Que venham os próximos', disse Carlos Eduardo, morador de Manguinhos que esteve presente no show do Diogo Nogueira em Tucuns.