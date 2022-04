Melim fará show no feriado da semana santa em Búzios - Imagem de internet

Melim fará show no feriado da semana santa em Búzios

Publicado 04/04/2022 13:49

Búzios - A cidade mais badalada do Brasil, o município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, continua atraindo os maiores nomes da música brasileira e desta vez receberá para um grande e inesquecível show, a banda fenômeno no país, Melim, que tem emplacado um sucesso musical atrás do outro.

'Ouvi Dizer', 'Somos', 'Meu abrigo' e 'Peça Felicidade' são alguns dos sucessos do Melim que serão apresentados no sábado, dia 16 de abril, a partir das 15 horas, ao vivo no 'Fishbone'.

A banda que vai na contramão dos modismos musicais e é reconhecida pelo talento, bons arranjos e pela ecletismo musical promete agitar o feriadão da semana santa atraindo um público amante da boa música, com um gosto musical diferenciado, numa apresentação pé na areia no balneário mais charmoso do Brasil.