Shopping no Centro de Búzios é interditado pela Defesa Civil Prefeitura de Búzios

Publicado 05/04/2022 14:04

Búzios - A Defesa Civil de Búzios interditou neste sábado (02) o Shopping Associação Comercial, na rua Manuel Turíbio de Farias, que fica localizado no centro do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro por tempo provisório para que faça obras emergências na sala aonde ocorreu um incêndio em 26 de março de 2022.

Segundo informações, além das obras na parte estrutural e elétrica, é necessário providenciar o documento de liberação do alvará do Corpo de Bombeiros para que o Shopping volte a funcionar normalmente.