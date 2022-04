'Degusta Búzios', o maior festival gastronômico do balneário e da Região acontecerá em outubro - Imagem de internet

Publicado 05/04/2022

Búzios - O Ministério do Turismo divulgou recentemente o novo Mapa do Turismo Brasileiro, que traz o município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro no topo da lista classificado na categoria "A", na elite dos destinos turísticos brasileiros, dentro de uma escala que vai até a letra "E". A vizinha Cabo Frio também figura na mesma categoria e segundo informações são as únicas cidades da Região dos Lagos a obter essa qualificação.

Búzios tem se destacado como um dos destinos turísticos brasileiro mais procurado pelo mundo, fruto de um trabalho de retomada turística e econômica, com a realização de grandes eventos culturais, musicais e esportivos, tendo recentemente divulgado seu extenso calendário de eventos de 2022, como noticiado pelo Dia.



Todos os municípios da região constam nesta edição do Mapa. Na categoria "B", estão enquadrados os municípios de Arraial do Cabo; Saquarema e Araruama. Já Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia estão classificados na faixa "C", de acordo com o Ministério do Turismo.



'Esta categorização leva em conta o desempenho da economia no turismo, a partir de algumas variáveis. Entre elas estão a quantidade de estabelecimentos de hospedagens e de empregos, a estimativa de visitantes domésticos e internacionais e a arrecadação de impostos federais nos meios de hospedagens', afirmam.



Para participar do mapa, os municípios precisam atender aos critérios estabelecidos na Portaria 41/2021. Entre eles, possuir um órgão responsável pelo setor turístico e orçamento definido para investimentos. Também é necessário que as empresas e trabalhadores estejam registrados no Cadastur – Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos. Este credenciamento certifica ao turista que o serviço é regularizado e confiável.



Além disso, o município precisa comprovar a existência de um Conselho Municipal de Turismo ativo e ter assinado um termo de compromisso com o Programa de Regionalização do Turismo (PRT). Por fim, devem comprovar a existência de uma instância de governança regional no turismo, que pode ser conselho, associação, fórum ou comitê.