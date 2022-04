Prefeito de Búzios se reúne com Cláudio Castro, Governador do RJ, acerca das obras da Fazendinha que ligará Rasa a Baía Formosa - Prefeitura de Búzios

Publicado 09/04/2022 12:22

Búzios - Representantes do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro participaram no Rio de Janeiro de um encontro com o Governador Cláudio Castro, entregando a documentação oficial para início das obras da estrada da Fazendinha, que ligará os bairros da Rasa e da Baía Formosa e ainda o calçamento do bairro Vila Verde.

A reunião é fruto da luta do Prefeito de Búzios, Alexandre Martins em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Participaram do encontro, Enzo Lorenzi, Assessor da Secretaria de Estado de Cidades, Uruan Cintra de Andrade, Secretário de Estado das Cidades, Miguel Pereira, Vice-Prefeito de Búzios, Luiz Romano, Secretário de Cultura e Patrimônio Histórico, Alexandre Martins, Prefeito de Búzios e Cláudio Castro, Governador do Rio de Janeiro.

'O Governador tem tido um olhar sensível as demandas e necessidades de Búzios e dos municípios da Região dos Lagos e do interior do estado. Ter essa abertura junto ao Governo do Estado nos ajuda a crescer, evoluir e avançar muito na infraestrutura que precisamos', afirmou ao Dia, Alexandre Martins, Prefeito de Búzios.