Alexandre Martins, Prefeito de Búzios visita 'Stock Car' no RJ e reafirma autódromo no balneário - Divulgação

Publicado 10/04/2022 16:28

Búzios - O Prefeito do município de Búzios, Alexandre Martins, visitou a 'Stock Car' neste domingo (10) no Rio de Janeiro para conhecer melhor a corrida e os detalhes de realização deste grande evento esportivo e turístico. Búzios saiu na frente na Região dos Lagos e criou o projeto da construção do autódromo no balneário.

'Estamos aqui no autódromo, na verdade no aeroporto onde acontece a Stok Car, esse grande evento. Vim conhecer pois temos a proposta de licitar, o projeto já está em andamento, de realização do autódromo e reforçar a importância do evento da 'Stock Car' para o município, para o turismo, e a divulgação espontânea na TV, com a mídia espontânea num evento de qualidade para a nossa península, além do público entre competidores, visitantes e turistas que o evento atrai', afirmou ao Dia, Alexandre Martins, Prefeito de Búzios.

Na visita, Alexandre Martins conversou ainda com organizadores, equipes e competidores acerca da 'Stock Car'.