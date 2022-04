Programação da Semana Santa em Búzios começa neste domingo (10) - Divulgação

Publicado 10/04/2022 16:43

Búzios - A Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita de Cássia com apoio da Prefeitura do município de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico inicia nesse Domingo de Ramos (10) a programação de comemorações da Semana Santa no município, com a tradicional procissão saindo da Praça do Nicomedes em direção àIgreja de Santa Rita de Cássia, em Manguinhos.

Durante toda a semana acontecerá celebrações litúrgicas na Paróquia de Santa Rita de Cássia. Na Sexta-Feira (15) da Paixão, às 15h será realizada a cerimônia de adoração da cruz, com o beijo na cruz.

Também na sexta-feira, será encenada a Via Sacra, com artistas locais. A concentração será na Praça Santos Dumont, às 18h, saindo em procissão pela Orla Bardot, até a histórica Capela de Sant’Anna, na Armação.