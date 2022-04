Mutirão de cirurgias de catarata promovido pela Prefeitura de Búzios zera fila de espera no município - Prefeitura de Búzios

Publicado 24/04/2022 16:28

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria da Saúde, vai zerar a fila de espera dos pacientes que aguardavam por cirurgias oftalmológicas no município.

Em mutirão que acontece neste domingo (24), no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), o procedimento vai ser realizado em 43 pacientes que já fizeram o pré-operatório para catarata no último sábado (16). Na quarta-feira (27), é a vez de quem realizou o pré-operatório para cirurgia de pterígios, 19 pacientes serão operados. A partir deste mutirão, o munícipe que necessitar do procedimento terá o atendimento efetuado no prazo máximo de 30 dias a partir do encaminhamento.



Atendendo as demandas da população, a Prefeitura realizou em março o 1º Mutirão de Cirurgias de Tumores Subcutâneos e vai realizar novos mutirões para zerar a fila de espera por cirurgias de outras patologias. O secretário de Saúde de Búzios, Leônidas Heringer, explica que esse é um compromisso da gestão com a população.



“O intuito da gestão Alexandre Martins é zerar a fila de espera definitivamente. A espera por cirurgias como as de catarata, vem de antes da atual gestão municipal. É desde o início um compromisso dar conta dessa demanda reprimida, e estamos cumprindo. Primeiro, com os mutirões, vamos zerar as filas, para em seguida dar atenção a cada nova necessidade, atendendo-as em até 30 dias, não deixando que elas se acumulem novamente. ”, garantiu.



No mês de março mais uma sala para cirurgias foi inaugurada, e agora, o Centro Cirúrgico do HMRP conta com três espaços para este tipo de atendimento, o que agilizará ainda mais a oferta do serviço.



“Agora podemos contar com duas salas atendendo cirurgias eletivas ao mesmo tempo, e ainda garantir o atendimento de emergência. Dobramos nossa capacidade para operar. ”, finalizou o secretário.