Vice-prefeito e secretário de Obras de Búzios acompanha obras de pavimentação na cidade - Prefeitura de Búzios

Vice-prefeito e secretário de Obras de Búzios acompanha obras de pavimentação na cidadePrefeitura de Búzios

Publicado 27/04/2022 13:21

Búzios - O vice-prefeito e secretário de Obras, Saneamento e Drenagem de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Miguel Pereira, visitou nesta terça-feira (26) as obras de drenagem e pavimentação em São José e no Pórtico de Búzios.



No bairro São José, a travessa da rua João Henrique de Souza está sendo toda pavimentada. No Pórtico, na rua Radamés, estão sendo realizadas as obras de drenagem e manilhamento. Logo após também será realizado a pavimentação do local.



Ainda nesta terça-feira, o secretário vistoriou e acompanhou a troca de tubulação entupida da rua próxima à Lagoa de Geribá. Também está sendo realizado o serviço de rebaixamento da manilha na saída da lagoa, para sanar o alagamento da rua de trás durante as chuvas.

'Búzios é um verdadeiro canteiro de obras', afirmou Miguel Pereira, Vice-Prefeito do balneário.