Búzios realiza ação de prevenção e combate à hipertensão nas UBSPrefeitura de Búzios

Publicado 27/04/2022 13:21

Búzios - A Prefeitura do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta terça-feira (26) ações em prol do Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. A atividade teve início com um café da manhã, em seguida houve consultas, mostras de exercícios físicos, aferição de pressão arterial e testes de glicemia, além de equipe técnica tirando dúvidas da população.

“A importância da Atenção Básica de Saúde é essa. Pode trabalhar na prevenção para evitar a doença. Hoje Búzios conta com 100% de cobertura de Unidades Básicas de Saúde”, explica o secretário de Saúde Leônidas Heringer.

A hipertensão atinge mais de 30 milhões de pessoas no Brasil. Durante todo o ano, a rede municipal de saúde oferece serviços voltados à assistência e acompanhamento de pessoas hipertensas, que inclui distribuição de medicamentos.

No entanto, de acordo com a coordenadora de Programas de Atenção Primária de Saúde, Rosangela Melo, o melhor mesmo é prevenir a doença com mudança de hábitos.

“Importante é manter o peso adequado e cuidar da alimentação, não abusar do sal, procurando outros temperos para ressaltar o sabor dos alimentos, praticar atividades físicas regularmente, curtir momentos de lazer e de bem-estar, seja sozinho ou entre amigos e familiares”, afirmou Rosangela.