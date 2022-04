Mulher é morta a facadas em Búzios e crime de feminicídio choca população - Guarda Municipal de Búzios

Mulher é morta a facadas em Búzios e crime de feminicídio choca populaçãoGuarda Municipal de Búzios

Publicado 24/04/2022 16:29

Búzios - Uma mulher, empresária, de nacionalidade argentina foi morta a facadas em Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro neste feriado de carnaval fora de época. O crime bárbaro aconteceu na sexta-feria (22) entre os bairros João Fernandes e Brava.

Segundo informações, a argentina Evangelina Mariel Trotta de 48 anos foi brutalmente assassinada pelo ex-companheiro dela, configurando um crime e caso de feminicídio que vai ser investigado pela Polícia Civil do município de Búzios.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, as agentes foram procuradas por volta das 12 horas por funcionários da vítima dizendo que a encontraram em casa com muito sangue em volta. Eles relataram que na noite de quinta-feira (21) o casal havia discutido.

Os agentes da Guarda Civil informaram ainda que a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas, quando os militares chegaram ao local, Evangelina já estava sem vida. 'A área foi isolada e rondas foram feitas pelos agentes em busca do agressor', informaram.



Segundo a Polícia Militar, não existe sinais de arrombamento na residência e o principal suspeito, segundo informações colhidas pela equipe policial no local, seria o ex-marido da vítima, de nacionalidade argentina e que estaria em um veículo HB 20, de cor branca, pois demonstrava ser inconformado com a separação. Imagens da central de Monitoramento da Secretaria de Segurança Pública de Búzios apontam que o carro saiu pelo pórtico por volta das 2 horas desta sexta. Até o momento o suspeito não foi localizado.



A vítima é uma empresária do ramo de aluguel de buggys na cidade e morava ao lado do estabelecimento.