Segunda etapa do Campeonato Estadual de Motocross empolga o público em Búzios - Divulgação

Segunda etapa do Campeonato Estadual de Motocross empolga o público em BúziosDivulgação

Publicado 24/04/2022 16:29 | Atualizado 24/04/2022 17:34

Búzios - A segunda etapa do Campeonato Estadual de Motocross realizado neste final de semana de feriado de carnaval fora de época em Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, foi um sucesso e reuniu milhares de pessoas, entre participantes, equipes, autoridades e amantes do esporte, além do campeão nacional de motocross Peterson Filho e Fábio Santos, campeão Elite e MX 1.

O evento realizado na Fazenda Cunha Bueno no bairro de José Gonçalves contou com uma estrutura e organização especial para receber o circuito e o campeonato estadual e empolgou os presentes que lá estiveram.

O vice-Prefeito de Búzios, Miguel Pereira, Celinho, sub-Secretário de Esportes e Dom de Búzios, Secretário de Turismo compareceram na entrega dos prêmios do Campeonato Estadual de Motocross demonstrando o apoio e incentivo da Prefeitura ao evento esportivo com alto potencial turístico.