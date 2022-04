Profissionais de saúde de Búzios recebem treinamento sobre saúde do trabalhador - Prefeitura de Búzios

Publicado 24/04/2022 16:28

Búzios - O mês de abril é dedicado a atenção à Segurança do Trabalho, em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho no Brasil. Nesta quarta-feira (20), aconteceu em Búzios, no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), um treinamento sobre a saúde do trabalhador no SUS e a notificação de acidente de trabalho. A ação visa garantir a qualidade de vida do trabalhador, incentivar a prevenção e debater responsabilidades e ações.

A atividade, “A Saúde do Trabalhador Municipal”, é uma iniciativa da Secretaria de Saúde, em parceria com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest). Na ocasião os profissionais puderam aprofundar temas como: práticas laborais, prevenção de acidentes de trabalho, saúde mental no trabalho, além de classificação e registro de acidentes. Nos dias 4 e 10 de abril, também por ocasião do mês dedicado a atenção à Segurança do Trabalho, foi realizada atualização do Cartão de vacinação dos profissionais de saúde.

O Cerest promove a integração da rede de serviços de saúde do SUS, assim como suas vigilâncias e gestão, na incorporação da Saúde do Trabalhador em sua atuação de rotina.