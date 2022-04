Dia D de Vacinação em Búzios será neste sábado (30) - Prefeitura de Búzios

Dia D de Vacinação em Búzios será neste sábado (30)Prefeitura de Búzios

Publicado 25/04/2022 14:00

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro realiza, neste sábado (30), o “Dia D de Vacinação” contra a gripe e o sarampo. A imunização será das 9h às 16h em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. O público-alvo são crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da Saúde.

Segundo a Secretaria de Saúde de Búzios, não há nenhuma contraindicação em receber as vacinas contra a influenza e o sarampo de forma simultânea. A vacina é segura e reduz as complicações que podem levar aos casos graves da doença, internações ou, até mesmo, óbitos. Por isso, é preciso que o público-alvo compareça aos postos para receber as doses.

É preciso levar o cartão do SUS e a carteira de vacinação.