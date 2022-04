Terceiro Búzios Futevôlei Praia de Geribá agitou o balneário neste fim de semana - Prefeitura de Búzios

Publicado 25/04/2022 14:00

Búzios - Aconteceu nesta semana (22 e 23 de abril) o terceiro 'Búzios Futevôlei Praia de Geribá no balneário mais famoso do Brasil

O evento contou com a participação de atletas buzianos e de outras regiões, que contribuíram para o excelente nível técnico das competições, fazendo com que esse tipo de modalidade esportiva cresça cada dia mais no calendário de eventos esportivos do município.



Esses eventos de Futevôlei, além de incentivar o esporte entre os jovens, também contribui significativamente para o fomento do turismo na cidade. Daí a importância de apoiarmos incondicionalmente.



As duplas campeãs foram:



Dia 22/04.

1° lugar: Pepê e DG

2° lugar: JP e Luis G.



Dia 23/04

1° lugar: Léo K e Ramon

2° lugar: Pepê e João Pedro

3° lugar: Romarinho e Caio



A equipe do Búzios Futevolei agradece aos patrocinadores: Buda Beach, Corona, Prolagos, Duo Market, Maria Maria Café, Chez Michou , Apa Pau Brasil, Mastherlab,Prefeitura de Búzios ,Águas do Porto ,Geriba Surf Shop,Life Style,Grafica Up,Futevolei Corre na Veia ,Madein ,Rafael Aguiar ,Gugu de Nair