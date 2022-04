Aline Barros fará show em Búzios no dia do trabalhador - Imagem da internet

Aline Barros fará show em Búzios no dia do trabalhadorImagem da internet

Publicado 29/04/2022 16:24

Búzios - A cantora evangélica Aline Barros fará um show no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro no Dia do Trabalhador.

A Prefeitura de Búzios promoverá uma grande festa para comemorar o Dia do Trabalhador com show, bandas e culto ecumênico nos dias 30 de abril e 1º de maio, na Praça do Inefi, no bairro da Rasa.

O prefeito Alexandre Martins fará a abertura da festa no sábado (30), às 20h. Logo após, a cantora gospel Aline Barros abrilhantará a Festa do Trabalhador com seu show. No domingo (1º), Dia do Trabalhador, será realizado um grande culto ecumênico com sete (07) denominações evangélicas e três bandas de louvores, a partir das 9h, no local.

Programação de domingo (1º), Dia do Trabalhador:

– 9h Abertura com Oração –

– 9h10 – Ministração – Pr. Eliézer e Banda

– 9h30 – Palavra Pastoral –

– 9h40 – Ministração – Israel e Banda

– 10h – Palavra Pastoral

– 10h10 – Angélica Moreira e Banda

– 10h40 – Pregação Pr. Leonardo Silva

– 11h20 – Pr. Nilson e Banda.

Os ônibus das caravanas ficarão estacionados no mesmo local dos ônibus de turismo, na Faetec.