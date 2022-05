Búzios participou do 15º Workshop Anual do Programa Bandeira Azul - Prefeitura de Búzios

Publicado 09/05/2022 14:39

Búzios - As secretarias do Ambiente, Pesca e Urbanismo e Turismo de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, participaram nesta quinta e sexta-feira (05 e 06) do 15º Workshop Anual do Programa Bandeira Azul, com representantes de praias e marinas certificadas e candidatas à certificação do programa, na Universidade Veiga de Almeida (UVA), em Cabo Frio.



De acordo com o engenheiro do Ambiente, Pesca e Urbanismo, Bernardo Corty, a participação do evento faz parte dos requisitos para se obter a Bandeira Azul da Praia do Forno, pois visa orientar toda documentação necessária para a certificação. Todos os participantes farão visita técnica na Praia do Peró.



Dentro da programação, estão debates com assuntos inerentes aos temas nacionais e internacionais do Programa Bandeira Azul. As entidades que integram o Júri Nacional e representantes de outros estados também fazem participam do evento.

Nesta sexta-feira (06) foram realizadas mesas redondas sobre a balneabilidade das praias brasileiras e captação de recursos para atividades náuticas e gestão de praias.



A Secretaria de Turismo está sendo representada pela servidora Maria.



A atividade não foi aberta ao público, mas tem transmissão online pelo canal “Bandeira Azul Brasil” no YouTube.



BANDEIRA AZUL



O principal objetivo do selo Bandeira Azul é conscientizar a sociedade quanto à necessidade de proteger ambientes marinhos e costeiros, incentivando a realização de ações com foco em qualidade e proteção ambiental.



Para ganhar o certificado internacional, é preciso que as praias e marinas candidatas cumpram 34 critérios específicos de qualidade da água, segurança, gestão, educação ambiental e serviços de turismo sustentável. Todos precisam ser comprovados anualmente para que a bandeira permaneça hasteada.