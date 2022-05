Búzios realiza capacitação dos profissionais de assistência social sobre políticas LGBTI+ - Prefeitura de Búzios

Publicado 26/05/2022 12:55

Búzios - Aconteceu nesta semana na Câmara Municipal de Armação dos Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, a “Jornada Formativa” do Centro de Cidadania LGBTI+ da Baixada Litorânea. O evento foi iniciativa do Governo do Estado do Rio de janeiro, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda.

Segundo informações, o objetivo da capacitação é a erradicação da LGBTIfobia nos espaços institucionais. 'Trata-se de uma capacitação de servidores do CRAS, CREAS e abrigo do município para melhor entendimento do movimento LGBTI+, direitos, avanços e desafios da comunidade. A mesma é elaborada e executada pela equipe técnica do Centro de Cidadania LGBTI através dos profissionais de psicologia, assistente Social e advogado', afirmam os organizadores.

A secretária do Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Joice Costa, também participou do evento.



Foram tratados assuntos como: História do movimento LGBTI, leis, decretos, normativas do SUS, SUAS e educação. Também foi falado sobre identidade de gênero, orientação sexual e leis gerais de garantia da política pública dos direitos e cidadania da população LGBTI+.