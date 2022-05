Defesa Civil de Búzios participa de operação do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro sobre solos e costões rochosos do município - Prefeitura de Búzios

Publicado 26/05/2022 12:55

Búzios - A Defesa Civil do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio participou nesta terça-feira (24) de uma operação de estudos do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM) sobre os solos e costões rochosos da cidade.

De acordo com informações a operação teve como objetivo realizar um estudo detalhado de cada ponto da cidade. Foram recolhidos materiais nos costões rochosos das praias de Tucuns e Geribá. Também nos solos do Alto de Manhattan e no ponto turístico da Ponta do Pai Vitório, na Rasa.

Todas as amostras foram levadas para a base do DRM para análise e a Defesa Civil de Búzios continuará mapeando o município e verificando todos os pontos vulneráveis.