Búzios vira um canteiro de obras e se destaca na Região dos Lagos na aplicação dos recursos - Prefeitura de Búzios

Búzios vira um canteiro de obras e se destaca na Região dos Lagos na aplicação dos recursosPrefeitura de Búzios

Publicado 26/05/2022 12:55

Búzios - O município de Búzios virou um canteiro de obras e se destaca na Região dos Lagos do Rio de Janeiro na aplicação dos recursos e do dinheiro. A Prefeitura que anunciou no início deste ano um pacotão de obras e um extenso calendário de eventos, vem cumprindo com o que prometeu e o resultado é visto pelas ruas e bairros do balneário.

Já na entrada da cidade, o Centro de Informações Turísticas, mais conhecido como Pórtico está sendo totalmente reformado e terá jardinagem nova, com um belo projeto paisagístico.

Chegando a Búzios, no bairro São José, está sendo finalizado um dos grandes avanços do município, principalmente para os idosos, o Centro de Convivência do Idoso (CCI), que segundo o Prefeito Alexandre Martins, está quase pronto e na contagem regressiva para a inauguração e a entrega do prédio público a população buziana idosa: 'Olha como tá ficando lindo o Centro de Convivência do Idoso (CCI)!

Tenho muito orgulho de poder entregar essa obra, que está em fase final. Nada me deixa mais feliz do que saber que os nossos idosos terão um espaço acolhedor como esse. Isso é fruto de muito trabalho em equipe e realizado com amor e vontade!', declarou Alexandre Martins, Prefeito de Búzios com exclusividade ao Dia.

Também em São José, está sendo construído o prédio da Guarda Municipal, que não existia no balneário.

'Temos ainda a Rua Radamés, ao lado do pórtico, que liga a praia de Manguinhos, umas das únicas que estavam sem calçamento, sendo feita. Teremos ainda muitas outras obras de calçamento, de estrutura, de manutenção e reformas de escolas', afirma o chefe do executivo buziano.