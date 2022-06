Búzios participa de "Encontro Brasileiro de Procons" - Prefeitura de Búzios

Búzios participa de "Encontro Brasileiro de Procons"Prefeitura de Búzios

Publicado 02/06/2022 13:44

Búzios - O Procon de Búzios representa a cidade no “Encontro Brasileiro de Procons”, que acontece de 30 de maio a 1º de junho em Juiz de Fora. O seminário é um evento nacional que reúne mais de 121 municípios para a construção e o aprimoramento de Sistemas Municipais de Defesa do Consumidor e conta com palestrantes, autoridades referência em Direito do Consumidor e convidados de todo o Brasil, além de abordar assuntos pertinentes aos Direitos do Consumidor.

A Coordenadora do Procon de Búzios, Hanna Maia, e sua assistente jurídica, Fernanda Assis, participam do evento que possibilita a troca de experiência e grande aprendizado sobre as práticas que envolvem diversos assuntos como, processo administrativo, tutela administrativa do consumidor, estrutura do Procon, fiscalização das relações de consumo, gestão de Procons e aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Búzios e outros 121 municípios foram representados por equipes técnicas dedicadas a harmonizar e aprimorar as relações de consumo e melhorar a experiência dos consumidores. De acordo com Hanna Maia, a participação foi muito positiva: “Foi um evento incrível que abordou temas de grande relevância para o nosso Procon. Agradeço imensamente ao nosso prefeito Alexandre Martins pela oportunidade e confiança, e ao Dr. Eduardo Floriano, o superintendente do Procon de Juiz de Fora, pelo evento. Estamos muito focados no atendimento de qualidade à nossa população buziana”, declarou