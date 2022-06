Comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar de Cabo Frio visita Centro de Monitoramento de Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 07/06/2022 14:57

Búzios - O Comandante da 25º BPM de Cabo Frio, Tenente-Coronel Leonardo Ribeiro de Oliveira esteve nesta quinta-feira (02) visitando o Centro de Monitoramento do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O Comandante da 5ª CIA de Búzios, Tenente Madureira, acompanhou a visita.

Na ocasião, ele foi recepcionado pelo secretário de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira, e pelo coordenador do Centro Integrado de Segurança Pública (Ciosp), Nunes. O objetivo da visita foi conhecer a tecnologia usada no Centro de Monitoramento de Búzios, a fim de realizar um trabalho integrado com a Polícia Militar.