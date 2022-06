Búzios

Dia Mundial do Meio Ambiente em Búzios começa neste sábado com programações durante todo o mês de junho

A abertura da programação do mês do ‘Ambiente’ será realizada neste sábado (04) com a 2ª Limpeza do Fundo do Mar nas praias do Canto (Píer do Centro), Armação e Ossos, a partir das 8hs

