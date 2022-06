Búzios - Especial Turismo Costa do Sol - TurisRio

Publicado 02/06/2022 13:44

Búzios - Em Búzios, o “Dia Mundial do Meio Ambiente”, celebrado no dia 05 de junho, será comemorado com uma vasta programação que será realizada ao longo do mês de junho pela Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo.



A abertura da programação do mês do ‘Ambiente’ será realizada neste sábado (04) com a 2ª Limpeza do Fundo do Mar nas praias do Canto (Píer do Centro), Armação e Ossos, a partir das 8hs. A concentração será na praia do Canto.



O evento é organizado pela Colônia dos Pescadores- Z23 com apoio da Prefeitura de Búzios, por meio das secretarias do Ambiente, Pesca e Urbanismo, Serviços Públicos e coordenadorias de Comunicação, Guarda Vidas e Guarda Municipal Ambiental, tem como objetivo promover a participação da população na preservação do meio ambiente.

De acordo com o secretário da Pasta, Evanildo Nascimento, essas ações com a participação da população, trazem uma conscientização mais ampla sobre a preservação do meio ambiente: “Durante todo o mês de junho, vamos realizar oficinas e cursos de capacitações, palestras, trilhas com mutirão de limpeza, fórum e exposição do Projeto Albatroz. Tem muita coisa boa acontecendo na área ambiental nestes 18 meses da nossa gestão”, disse o secretário.



Confira a programação do mês:



-04 de junho



Limpeza do Fundo do Mar, nas praias do Canto (Píer do Centro), Armação e Ossos, a partir das 8hs. Concentração Praia do Canto.



– 06 de junho



Palestra na sede da OAB sobre a temática Ambiental na região.



– 07 de junho



Oficina de capacitação sobre encalhe de cetáceos para técnicos da Seapur e GMA, a partir das 9h, na sede da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo.



– 08 e 09 de junho



Curso de capacitação de elaboração de Plano de Manejo de Unidade de Conservação ministrado pelo Inea para técnicos e convidados, das 8h às 17h, no Clube Aretê.



– 09 de junho



Trilha interpretativa- Circuito APA Mangue de Pedra, com mutirão de limpeza e plantio de mudas. Participação dos alunos da Escola M. Regina da Silveira



– 10 de junho



Atividades: entrega de livros/Super Feras, as 10h na sede da Secretaria de Educação.



Fórum de Meio Ambiente/OAB- Cine Bardot, as 14h para alunos da E. E. Paulo Freire.



– 14 e 15 de junho



Curso de capacitação de elaboração de Plano de Manejo de Unidade de Conservação ministrado pelo Inea para técnicos e convidados, das 8h às 17h, no Clube Aretê.



– 22 de junho



Trilha interpretativa no Parque Estadual Costa do Sol em parceria com a Secretaria da Mulher e do Idoso, das 8h às 11h. Ferradura e Praia dos Amores.



– 23 de junho



Trilha interpretativa no Parque Estadual Costa do Sol em parceria com a Secretaria da Mulher e do Idoso e participação especial da Guarda Mirim de Búzios. Ferradura e Praia dos Amores.



– 30 de junho



Exposição do Projeto Albatroz em parceria com o Projeto ÁquaBúzios, na praça da Rasa, das 9h às 15h. Participação dos alunos do 6º ao 9º das Escolas da Rasa.