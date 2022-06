Ações de desobstruções em áreas públicas são intensificadas em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 02/06/2022 13:44

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio das secretarias de Segurança e Ordem Pública, Ambiente, Pesca e Urbanismo, Serviços Públicos e Procuradoria, com apoio da equipe do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) está realizando uma grande operação para desobstrução de áreas públicas em todo o município.



A ação teve início nesta terça-feira (31) com a participação do prefeito Alexandre Martins na estrada da Fazendinha, Baía Formosa. Na ocasião foi notificado um representante de uma família que se denomina proprietária da área em questionamento na justiça. Os agentes deram um prazo de 24h para retirada de um contêiner do local, além da apresentação dos documentos legais de propriedade.



Na ocasião, o prefeito disse que as ações de fiscalizações em áreas públicas vão continuar.



“A Prefeitura retomará todas as áreas para cercá-las. Antes de iniciar qualquer construção, as pessoas devem procurar os órgãos municipais para saber sobre a legalidade do local”, alertou o chefe do executivo.

Hoje (01) estão em andamento duas (02) ações demolitórias em áreas públicas: uma no local denominado Vila André, na Baía Formosa, e outra no bairro Marina. Em ambos os casos, as notificações para apresentação de registro de imóveis na Prefeitura não foram atendidas. O secretário de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira, acompanhou a ação demolitória.