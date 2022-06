Guarda Mirim de Búzios participa do II Encontro de Comandantes de Guardas Mirins do Estado do Rio de Janeiro - Prefeitura de Búzios

Guarda Mirim de Búzios participa do II Encontro de Comandantes de Guardas Mirins do Estado do Rio de JaneiroPrefeitura de Búzios

Publicado 07/06/2022 14:57

Búzios - A Guarda Mirim do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio participou neste sábado (04) do II Encontro de Comandantes de Guardas Mirins do Estado do Rio de Janeiro realizado na cidade de Arraial do Cabo. O evento contou com a participação das Guardas Mirins de diversas cidades.

O encontro teve como objetivo promover o compartilhamento de tecnologias e métodos de ensino entre os municípios.