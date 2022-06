Búzios faz parceria com o "Projeto Surf do Bem" para estudantes da rede municipal - Prefeitura de Búzios

Búzios faz parceria com o "Projeto Surf do Bem" para estudantes da rede municipalPrefeitura de Búzios

Publicado 07/06/2022 14:57

Búzios - Na última semana, a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, deu início a parceria firmada com o “Projeto Surf do Bem” para as estudantes da rede municipal do balneário.

As aulas são ministradas todas as segundas e quartas-feiras, pela manhã das 9h às 10h e de 10h às 11h. A tarde de 14h às 15h e das 15h às 16h, no canto esquerdo da praia de Geribá.

A secretária da Pasta, Carla Natália, comentou sobre o “Projeto Surf do Bem”: ‘Estamos empolgados com essa proposta, um projeto de empoderamento feminino, para nossas meninas da escola pública municipal de Armação dos Búzios’.



De acordo com a coordenadora do Projeto, Bel Kurtz, a base do projeto é a prática do surf, através de aulas técnicas, além de aulas de reforço escolar, com atividades extracurriculares, visando a formação de jovens cidadãs conscientes. Tem como objetivo a transformação através do esporte e da educação.